В «Ленэкспо» нет особых расценок на содержание пациентов

В &#171;Ленэкспо&#187; нет особых расценок на содержание пациентов
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Слухи, которые распространили СМИ, оказались всего лишь слухами.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению, пишет «Мойка78». В ведомстве заверили, что нет утвержденных расценок на содержание пациентов в «Ленэкспо». Такого решения принято не было, заверили представители комитета.

Напоминаем, что «Ленэкспо» частично переоборудовали под временный госпиталь для коронавирусных больных. Недавно СМИ писали, что пациенты жалуются на условия содержания, на нехватку внимания со стороны медиков и медикаметов. Прокуратура провела проверку и никаких нарушений не выявила. Ни один из пациентов также не высказал претензий при встрече с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила, почему мало россиян переболели коронавирусом. Она убеждена, что все благодаря вовремя принятым мерам.

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