Евгений Шляхто рассказал, сколько петербуржцев лечатся от коронавируса дома

Сейчас в Петербурге по-прежнему находятся на карантине 3 671 человек. Из них 198 – в обсерваторе, 868 – на самоизоляции, 2 605 – контактные.Фото: pixabay.com

Сейчас в Петербурге по-прежнему находятся на карантине 3 671 человек. Из них 198 – в обсерваторе, 868 – на самоизоляции, 2 605 – контактные.Фото: pixabay.com

Глава межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Петербурге, академик Евгений Шляхто рассказал, сколько жителей Северной столицы болеют легкой формой COVID-19.

По словам медика, свыше половины от общего числа зараженных в Санкт-Петербурге переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Об этом Шляхто рассказал в беседе с «Комсомольской правдой». Отметим, что ранее подобные сведения приводились только по Москве.

Тем не менее, ситуация по выписке остается тревожной. Академик подчеркнул, что грядущая неделя станет показательной по количеству выздоровевших: станет ясно, приблизился город к плато или нет. Напомним, что с начала пандемии в Северной столице диагностировано почти 10,5 тысяч случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве за сутки зарегистрирован рекорд по смертям от коронавирусной инфекции.