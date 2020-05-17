В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

Зафиксировано 77 летальных исходов.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе. За сутки в Москве погибло 77 человек, которые сдавали тесты на коронавирус и получали положительные результаты. У них стоял диагноз пневмония, у многих были сопутствующие заболевания. Отмечается, что такого количество пациентов за день еще не умирало. Предыдущий антирекорд установили 15 мая – умерло 74 гражданина. Таким образом, в столице от коронавируса скончалось 1580 человек с начала пандемии.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 281 тысяч зараженных инфекций, летальных исходов – 2 631, большая часть из них москвичи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова предупредила россиян о соблюдении мер предосторожности даже летом. Гражданам вряд ли удастся насладиться беззаботной жизнью даже в теплое время года.