В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Зафиксировано 77 летальных исходов.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе. За сутки в Москве погибло 77 человек, которые сдавали тесты на коронавирус и получали положительные результаты. У них стоял диагноз пневмония, у многих были сопутствующие заболевания. Отмечается, что такого количество пациентов за день еще не умирало. Предыдущий антирекорд установили 15 мая – умерло 74 гражданина. Таким образом, в столице от коронавируса скончалось 1580 человек с начала пандемии.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 281 тысяч зараженных инфекций, летальных исходов – 2 631, большая часть из них москвичи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова предупредила россиян о соблюдении мер предосторожности даже летом. Гражданам вряд ли удастся насладиться беззаботной жизнью даже в теплое время года.

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