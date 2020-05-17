Попова предупредила россиян о соблюдении мер предосторожности даже летом

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

Гражданам вряд ли удастся насладиться беззаботной жизнью даже в теплое время года.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1». Она рассказала, что россияне могут и не рассчитывать на то, что меры предосторожности летом будут отменены. Скорее всего, их продлят до конца сезона, чтобы исключить распространение коронавируса. Людям придется носить маски и соблюдать дистанцию.

«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения»,

— ответила Попова на вопрос о том, снизит ли свою активность коронавирус во время жары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России. Он заявил, что в первую очередь вакцинацию пройдут те, кто находится в зоне риска. Это врачи, которым приходится контактировать с пациентами, а также прочие специалисты, вынужденные общаться с людьми.