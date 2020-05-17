Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Нужно помочь тем, кто находится в зоне риска.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет НСН. Он заявил, что в первую очередь вакцинацию пройдут те, кто находится в зоне риска. Это врачи, которым приходится контактировать с пациентами, а также прочие специалисты, вынужденные общаться с людьми. Зуев также подчеркнул, что нет смысла прививать тех, у кого есть иммунитет, а вот остальных – обязательно.

Эксперт допускает, что со временем угол от коронавируса будут делать так же, как от гриппа. Вряд ли инфекция просто возьмет и исчезнет – человечеству придется жить с ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила, почему мало россиян переболели коронавирусом. Она заявила, что многие россияне не болели коронавирусом, потому что были вовремя предприняты все меры безопасности. Люди стараются быть осторожнее, поэтому смертность не такая высокая, как в других странах.