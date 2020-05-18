Американские ученые рассказали о «первом и последнем» симптоме коронавируса

Американские ученые рассказали о &#171;первом и последнем&#187; симптоме коронавируса
Зачастую симптомы и последствия коронавируса едва ли не опаснее самого заболевания. Фото: pixabay.com

«Первым и единственным», одним из наиболее опасных симптомов заражения коронавирусной инфекцией, может стать инсульт, считают биологи из США.

Это вызвано гиперкоагуляцией — состоянием повышенной свертываемости крови, объяснила руководитель Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова в беседе с изданием Lenta.ru. По её сведениям, с начала пандемии количество пациентов младше 40 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы выросло в 7 раз по сравнению с показателями прошлых лет.

Чаще всего гиперкоагуляция сопровождает бессимптомные или легкие формы коронавирусной инфекции, что делает этот симптом еще более коварным и сложно поддающемся своевременному выявлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников напоминает о единственном действенном способе уберечься от заражения COVID-19: соблюдать социальное дистанцирование.

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