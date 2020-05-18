Россиянам рассказали, как правильно избавляться от задолженностей

Кисмина напомнила, что сейчас у россиян есть возможность воспользоваться кредитными каникулами. Фото: Baltphoto

Кисмина напомнила, что сейчас у россиян есть возможность воспользоваться кредитными каникулами. Фото: Baltphoto

Эксперт проекта по повышению грамотности россиян, подготовленного Министерством финансов, Елена Кисмина рассказала, как правильнее всего расплачиваться по кредитам.

По словам специалиста, наиболее верным решением будет погашать задолженности, начиная с самой маленькой. Соответственно, после того, как с небольшим долгом покончено, освободившуюся сумму можно направить на погашение более крупного кредита, приводит мнение Кисминой РИА Новости.

При ситуации с рефинансированием кредита стоит, в первую очередь, обратить внимание на процентные ставки в различных банках и выбрать организацию с самыми низкими. Однако главное, не забывать о деталях: комиссии, страховки и другие траты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян заметно снизились объемы накоплений. Причем упадок сбережений зафиксирован еще по итогам прошедшего года.