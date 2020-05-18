Эксперты объяснили, чем российский штамм коронавируса отличается от других

Тем не менее, высокая заразность и большое число бессимптомных носителей могут означать, что с помощью этого штамма вируса Россия быстрее достигнет «стадного иммунитета», считает госпожа Баранова. Фото: pixabay.com

Тем не менее, высокая заразность и большое число бессимптомных носителей могут означать, что с помощью этого штамма вируса Россия быстрее достигнет «стадного иммунитета», считает госпожа Баранова. Фото: pixabay.com

В России бушует «ирано-европейский» штамм коронавируса SARS-CoV-2, который «злее» других видов, поскольку у него выше скорость распространения и больше бессимптомных носителей.

По словам главы Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анчи Барановой, в общей сложности, в мире выявлено около 30 различных штаммов коронавирусной инфекции. Появившийся в Китае вирус проник в Иран, затем попал в Европу, а оттуда — в Россию.

При этом разница между «добрым» (азиатским) и «злым» (европейским) штаммом лишь в скорости распространения. Оба вида с одинаковой вероятностью грозят подключением к ИВЛ и опасным поражением легких, рассказала биолог изданию Lenta.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские специалисты озвучили опасный симптом коронавируса, при проявлении которого человека могут не успеть спасти.