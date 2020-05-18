Посол Китая в Израиле найден мертвым в своей резиденции

Посол Китая в Израиле найден мертвым в своей резиденции
Китай расследует обстоятельства смерти посла. Фото: pixabay.com

Представитель Китайской народной республики (КНР) в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей резиденции в воскресенье, 17 мая.

Тело посла обнаружили в его доме в городе Герцлия неподалеку от Тель-Авива. Ду Вэю было 57 лет, передает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в МИД Израиля. Позже информацию подтвердили китайские власти. Центральное телевидение Китая рассказало, что причиной смерти стали естественные причины.

Тем не менее, что именно произошло с послом, не раскрывается. В Поднебесной отмечают, что произошедшее требует дополнительной проверки и расследования. В свою очередь, правительство КНР выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму нашли тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

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