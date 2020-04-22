В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы

Заместителя руководителя департамента культуры Москвы, 47-летнего Леонида Ошарина обнаружили мертвым в доме в Ялте.

Тело нашли в среду, 22 апреля. Он находился в арендованной квартире в центре города. Отметим, что Ошарин перестал выходить на связь почти месяц назад, последний раз его видели Ялте 30 марта. Причины смерти сотрудника столичной администрации устанавливаются. На теле чиновника обнаружены ножевые ранения, как предает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, возможен суицид.