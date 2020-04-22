В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы
Фото: https://www.mos.ru

Заместителя руководителя департамента культуры Москвы, 47-летнего Леонида Ошарина обнаружили мертвым в доме в Ялте.

Тело нашли в среду, 22 апреля. Он находился в арендованной квартире в центре города. Отметим, что Ошарин перестал выходить на связь почти месяц назад, последний раз его видели Ялте 30 марта. Причины смерти сотрудника столичной администрации устанавливаются. На теле чиновника обнаружены ножевые ранения, как предает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, возможен суицид.

Депутат Московской городской думы также подтвердил смерть Ошарина, но предполагаемой причины не озвучил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участник музыкального коллектива известного певца Александра Буйнова, гитарист Константин Щукин, погиб от коронавирусной инфекции в возрасте 51 года.

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В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы