На Мичуринской трое мужчин отобрали у молодой петербурженки рюкзак с картами и мобильным

В Петроградском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленников, похитивших личные вещи продавца сети пекарен.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, у дома №19 по улице Мичуринской. Трое неизвестных, применив физическую силу в отношении 20-летней жительницы, продавца сети пекарен, открыто похитили ее рюкзак, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в рюкзаке находились кошелек с дисконтными картами и мобильный телефон. Сумма ущерба не названа.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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