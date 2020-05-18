В Пушкинском районе пьянка местных жителей обернулась трагедией

В Пушкинском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины.
Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. В отдел полиции сообщили об обнаружении трупа с ножевым ранением в заброшенном садоводстве. Тело нашли в 800 метрах от дома №8 по улице Дорожной.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские увидели на месте труп 58-летнего мужчины. Также там задержали 52-летнего жителя, который находился в алкогольном опьянении.
Правоохранители выяснили, что на фоне совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора. Один из них схватился за нож и убил собутыльника.
По факту убийства возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольное застолье охранников медучреждения закончилось поножовщиной. По факту покушения на убийств возбудили уголовное дело.