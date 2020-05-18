В Тихвине мужчина изрезал гостя после алкогольного застолья

В Тихвине мужчина изрезал гостя после алкогольного застолья
Мужчина схватился за нож в ходе ссоры. Фото: pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти полицейские задержали гражданина одной из сопредельных республик, изрезавшего собутыльника. Пострадавший скончался.

Все произошло в субботу, 16 мая, в квартире одного из домов по 1 — микрорайону в городе Тихвин. На фоне совместного распития спиртного между мужчина возникла ссора. Один из них взялся за нож и нанес несколько ударов собутыльнику, находившемуся в гостях.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 40-летнего гражданина одной из сопредельных республик с множественными колото-резанными ранениями спины и шеи. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 17 мая, у дома №163 по Советской улице по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний соотечественник погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе молодой житель угнал Renault и попался полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти криминал убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Невский район утром остался без света
К утру 18 мая в России выявлено 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В Ленобласти мужчина попал в больницу после драки с приятелем
За сутки на «112» по вопросам Covid-19 обратились более 400 ...
Завод Nissan в Петербурге возобновил работу
В Петербурге за воскресенье на коронавирус обследовали 2792 человека
Мошенники «уговорили» пенсионерку с Есенина перевести им 2,3 миллиона
В Тихвине мужчина изрезал гостя после алкогольного застолья