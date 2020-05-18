В Тихвине мужчина изрезал гостя после алкогольного застолья

В Тихвинском районе Ленобласти полицейские задержали гражданина одной из сопредельных республик, изрезавшего собутыльника. Пострадавший скончался.
Все произошло в субботу, 16 мая, в квартире одного из домов по 1 — микрорайону в городе Тихвин. На фоне совместного распития спиртного между мужчина возникла ссора. Один из них взялся за нож и нанес несколько ударов собутыльнику, находившемуся в гостях.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 40-летнего гражданина одной из сопредельных республик с множественными колото-резанными ранениями спины и шеи. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
В воскресенье, 17 мая, у дома №163 по Советской улице по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний соотечественник погибшего.
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