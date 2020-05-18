В России начали производство сверхточного теста на коронавиурс

В России начали производить сверхточные тесты на коронавирус нового типа. Он позволяет получить результат в течение двух часов.

Росздравнадзор одобрил массовое производство данного теста. Новый способ получения результата разработан компанией «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech.

Как сообщили РИА Новости, тест позволяет выявить наличие вируса на самых ранних стадиях и с точностью свыше 96 процентов. На первоначальном этапе планируется производить до 50 тыс. тестов в сутки, в дальнейшем — до 2 млн в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые представили модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах. По их словам, пик эпидемии в России прошел 8-9 мая, когда ежесуточно регистрировали по 10,5 тыс. новых зараженных Covid-19.