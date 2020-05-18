Под Гатчиной перекроют съезд на пересечении дорог Р-23 и А-120

Съезд в Гатчинском районе будет перекрыт из-за дорожно-ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто на съезде в составе развязки на пересечении автодорог А-120 и Р-23. Там будут проводить укладку асфальтобетонного покрытия.

Так, с 17.00 18 мая до 14.00 19 мая будет перекрыто движение по съезду с автодороги Р-23 в сторону н.п. Большие Колпаны и на А-120 (в направлении н.п. Большая Ижора).

Дорожные работы выполняются в рамках второго этапа реконструкции участка трассы Р-23 с 31 по 54 км. Работы по реконструкции участка дороги в обход Гатчины планируется завершить в в IV квартале текущего года. Участок будет расширен с двух до шести полос движения.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере КАД на два дня перекроют съезд.