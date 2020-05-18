ОСК с Полтавченко во главе переедет в бизнес-центр на Васильевском острове

Офис Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), совет директоров которой возглавляет бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, меняет место дислокации из столицы в город на Неве. Первый этап переезда должен завершиться до конца июля текущего года.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Офис известной компании будет располагаться на 17-й линии Васильевского острова. На данный момент ОСК арендовала более шести тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Сенатор».

Как сообщил «Коммерсант», планируется, что в новом офисе будут трудиться работники, которые отвечают за военное и гражданское судостроение, техразвитие, IT-сферу и материальное обеспечение. В этом же здании расположится часть финансово-экономического блока компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент осуществляется подготовка необходимой документации для переезда ОСК в Петербург.