ОСК с Полтавченко во главе переедет в бизнес-центр на Васильевском острове

Георгий Полтавченко. Фото: Администрация Петербурга
Георгий Полтавченко. Фото: Администрация Петербурга

Офис Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), совет директоров которой возглавляет бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, меняет место дислокации из столицы в город на Неве. Первый этап переезда должен завершиться до конца июля текущего года.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Офис известной компании будет располагаться на 17-й линии Васильевского острова. На данный момент ОСК арендовала более шести тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Сенатор».

Как сообщил «Коммерсант», планируется, что в новом офисе будут трудиться работники, которые отвечают за военное и гражданское судостроение, техразвитие, IT-сферу и материальное обеспечение. В этом же здании расположится часть финансово-экономического блока компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент осуществляется подготовка необходимой документации для переезда ОСК в Петербург.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
георгий полтавченко новости спб оск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция Петербурга обновляет автопарк
Коронавирусом заболели 42 медика, работающих в больнице №31
Петербуржец толкнул мужчину и отобрал у него кошелек и паспорт на Ленинском
Депутатам ЗакСобрания рекомендовали поддержать поправки в городской бюджет
Набор в детские сады Петербурга продлили до августа
Почта России закупила автомобили LADA Largus на 1,2 млрд
Петербургское предприятие-банкрот задолжало работникам более 2,5 миллионов, ...
В ГИБДД рассказали о порядке предоставления услуг в МРЭО