Набор в детские сады Петербурга продлили до августа

Изначально период комплектования в детсады Петербурга должен был завершиться 30 июня, однако его продлили до 1 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Петербурга. Речь идет только о детских садах, находящихся в ведении комитета и городских районных администраций.

Кроме того, был продлен срок действия направлений, который родители получили с 1 февраля по 15 мая — его продлили до 15 июня включительно. Это сделали для того, чтобы все родители успели получить медицинскую справку по форме 026/у-2000. Если родители не смогут собрать все документы и до 15 июня, то они должны заранее уведомить об этом комиссию по комплектованию района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая. Ранее предполагалось, что образовательные учреждения вернутся к штатному режиму работы уже 22 мая.