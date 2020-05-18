Набор в детские сады Петербурга продлили до августа

Набор в детские сады Петербурга продлили до августа
Фото: pixabay

Изначально период комплектования в детсады Петербурга должен был завершиться 30 июня, однако его продлили до 1 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Петербурга. Речь идет только о детских садах, находящихся в ведении комитета и городских районных администраций.

Кроме того, был продлен срок действия направлений, который родители получили с 1 февраля по 15 мая — его продлили до 15 июня включительно. Это сделали для того, чтобы все родители успели получить медицинскую справку по форме 026/у-2000. Если родители не смогут собрать все документы и до 15 июня, то они должны заранее уведомить об этом комиссию по комплектованию района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая. Ранее предполагалось, что образовательные учреждения вернутся к штатному режиму работы уже 22 мая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детские сады комитет по образованию новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция Петербурга обновляет автопарк
Коронавирусом заболели 42 медика, работающих в больнице №31
Петербуржец толкнул мужчину и отобрал у него кошелек и паспорт на Ленинском
Депутатам ЗакСобрания рекомендовали поддержать поправки в городской бюджет
Набор в детские сады Петербурга продлили до августа
Почта России закупила автомобили LADA Largus на 1,2 млрд
Петербургское предприятие-банкрот задолжало работникам более 2,5 миллионов, ...
В ГИБДД рассказали о порядке предоставления услуг в МРЭО