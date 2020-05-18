Коронавирусом заболели 42 медика, работающих в больнице №31

Среди медперсонала в городской клинической больнице №31 выявили 42 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил главный врач больницы Анатолий Рывкин в беседе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Главврач отметил, что от коронавируса умер завотделением лучевой диагностики Виктор Парафило.

Рывкин также рассказал о работе больницы в условиях пандемии. По его словам, у всех экстренно поступающих в медучреждение пациентов берут анализы на коронавирус, проводят термометрию и в случае наличия симптомов вируса отправляют на КТ легких.

Всем пациентам выдают маски и бахилы. До получения результатов тестирования, которые проводит Вирусологический центр, они находятся в обсервации.

Операции и интенсивную терапию пациентам проводят в отдельной операционной и боксированном реанимационном отделении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больницах Петербурга с коронавирусом сражаются почти 4,5 тысячи студентов-медиков и ординаторов.