Россиян из Болгарии и Румынии встретили в Пулково

Россиян из Болгарии и Румынии встретили в Пулково
София (Болгария). Фото: pixabay

В Пулково приземлился вывозной рейс с российскими путешественниками из Болгарии и Румынии.

Вечером в понедельник, 18 мая, в Петербурге встретили спецрейс из Болгарии и Румынии. Самолет приземлился в петербургской воздушной гавани в 18.00.

На борту самолета находились около 21 жителя Северной столицы и Ленинградской области.

Вернувшихся на родину россиян встретили медики, сотрудники управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Прилетевшим измерили температуру, взяли мазки на коронавирусную инфекцию и выдали предписание о соблюдении двухнедельного карантина. Багаж пассажиров был продезинфицирован.

Местных жителей развезли по домам на специальных автобусах в сопровождении полиции, а жителей соседних регионов направили в обсерватор в Курортном районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в Пулково приземлился вывозной рейс из Вены.

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