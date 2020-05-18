Россиян из Болгарии и Румынии встретили в Пулково

В Пулково приземлился вывозной рейс с российскими путешественниками из Болгарии и Румынии.
Вечером в понедельник, 18 мая, в Петербурге встретили спецрейс из Болгарии и Румынии. Самолет приземлился в петербургской воздушной гавани в 18.00.
На борту самолета находились около 21 жителя Северной столицы и Ленинградской области.
Вернувшихся на родину россиян встретили медики, сотрудники управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Прилетевшим измерили температуру, взяли мазки на коронавирусную инфекцию и выдали предписание о соблюдении двухнедельного карантина. Багаж пассажиров был продезинфицирован.
Местных жителей развезли по домам на специальных автобусах в сопровождении полиции, а жителей соседних регионов направили в обсерватор в Курортном районе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в Пулково приземлился вывозной рейс из Вены.