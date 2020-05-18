Ученые назвали полезную закуску для сердца

Ученые назвали полезную закуску для сердца
Грецкие орехи в умеренном количестве полезны. Фото: Pixabay

Они заявили о полезности грецких орехов для здоровья органа.

Об этом стало известно 18. Обо всем рассказала газете La Vanguardia доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре. Она заявила, что греческие орехи отличаются от других орехов своим составом. В них высокое содержание кислот, которые полезны для сердца. Также в грецких орехах есть витамины, минералы и антиоксиданты. Уникальный питательный профиль закуски делает ее помощником для человека, который заботится о своем сердце.

Напоминаем, что во всем важна мера. Многие ученые отмечают, что в больших количествах ни от чего пользы не бывает – скорее вред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные. Орехи содержат множестве полезных элементов и обладают высокой пищевой ценностью.

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