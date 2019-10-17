Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные

Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные
Орехи следует есть один-два раза в неделю. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, какие орехи несут большего всего пользы, а также призвали жителей России не забывать включать их в свой рацион.

Так, наиболее полезными для организма специалисты назвали кешью, грецкие, лесные орехи, а также миндаль и арахис.

Орехи содержат множестве полезных элементов и обладают высокой пищевой ценностью. Как сообщается на сайте ведомства, у людей, которые потребляют данные плоды систематически, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови.

Специалисты отметили, что орехи следует употреблять один-два раза в неделю, при этом порция должна составлять порядка 35 граммов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что несоленые орехи могут снизить рис некоторых заболеваний.

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