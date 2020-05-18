Татьяна Васильева сбежала из больницы, ей грозит штраф

Она не дождалась результатов теста на коронавирус и самостоятельно покинула учреждение.

Об этом стало известно 18 мая. Обо всем сообщает НТВ. Народная артистка Татьяна Васильева была госпитализирована с сильным кашлем и высокой температурой. Несмотря на симптомы, артистка не дождалась результатов теста на коронавирус и сбежала из больницы домой. Теперь ей грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а ее соседи переживают из-за такого человека в подъезде.

«Давно уже не виделись, вот пока коронавирус — нет. Но когда гуляем, я на окошечки смотрю, вижу, что окна открыты»,

— рассказала одна из соседок Васильевой.

Сама артистка уверяет, что сидит дома и не нарушает карантин. Она не чувствует, что должна находиться в больнице. Васильева объяснила, что сбежала, потому что испугалась.

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