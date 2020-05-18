Эффективность масок смогли доказать благодаря хомякам

Грызунам защитные средства помогали и людям должны помочь.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. В материале говорится, что эксперимент поставили ученые из Университета Гонконга. В нем участвовали 52 хомяка – часть из них были заражены коронавирусом. Чтобы выяснить, насколько эффективны маски, между клетками поместили специальную масочную перегородку, а вирус пытались распространять при помощи нагнетания воздуха. В результате, среди здоровых хомяков всего несколько заразились, а в случае остальных маска оказалась эффективна.

«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически уберегают других людей»,

— объяснили ученые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Попова объяснила, в каких местах нужно носить маски. Она заявила, что граждане должны носить защитные маски во время пандемии на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте.