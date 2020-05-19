В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепление в европейской части России до отметки в плюс 20 градусов должно произойти в последние пять дней мая.

«Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов», — рассказал он, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, сейчас температурный фон в среднем на три градуса ниже нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.