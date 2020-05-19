На Обводном канале произошло ДТП с участием такси

На Обводном канале произошло ДТП с участием такси
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утро 19 мая на перекрестке набережной Обводного канала и Лиговского проспекта произошло ДТП с участием иномарки и такси.

По словам очевидцев, после столкновения иномарку вынесло на тротуар. На место происшествия прибыли спасатели и скорая.

«Автомобиль не проскочил перед Uber такси на перекрестке набережной Обводного канала и Лиговского проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Все произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.

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