На Обводном канале произошло ДТП с участием такси

Утро 19 мая на перекрестке набережной Обводного канала и Лиговского проспекта произошло ДТП с участием иномарки и такси.

По словам очевидцев, после столкновения иномарку вынесло на тротуар. На место происшествия прибыли спасатели и скорая.

«Автомобиль не проскочил перед Uber такси на перекрестке набережной Обводного канала и Лиговского проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Все произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.