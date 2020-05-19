В восьми районах Ленобласти за сутки обнаружили коронавируса

В Ленинградской области более 2 тыс. человек заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области более 2 тыс. человек заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 81 случай коронавируса. Зараженных выявили в восьми районах.

Общее число заболевших достигло 2 тыс. 133. Выздоровели с начала пандемии 734 человека, скончались 8. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб во вторник, 19 мая.

Коронавирус за сутки нашли восьми районах: Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском.

Случаи заражения, в том числе, зарегистрированы в Волосово, Кикерино, Выборге, Гатчине, Тайцах, Новом Свете, Кингисеппе, Кусино, Промзоне Горелово, Соловьевке, Никольском и других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зарегистрировали 453 случая коронавирусной инфекции.