На канале Грибоедова задержан гражданин Китая, скрывавшийся с сентября прошлого года

Мужчина скрывался от властей с сентября прошлого года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина скрывался от властей с сентября прошлого года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В центре Северной столицы правоохранители задержали гражданина Китая, который находился в розыске с сентября прошлого года.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Мужчину поймали у дома №134 по набережной канала Грибоедова

Как стало известно gazeta.spb.ru, 42-летний мужчина находился в городе без регистрации. Он подозревается в причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы. Его заключили под арест.

О задержании подозреваемого было сообщено в Интерпол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге домушник обчистил квартиру гендиректора фирмы на 600 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что неизвестный пробрался в его двухкомнатную квартиру по улице Травяной.