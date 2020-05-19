В России зафиксировано 9263 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 115 смертельных случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 299 941 зараженный, 2837 погибших, выздоровели 76 130 человек.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (3545), Московской области (898), Петербурге (453).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 904 299 человек. Скончались 320 313 человек, при этом 1 915 386 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.