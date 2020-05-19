В России за сутки вылечились от коронавируса 5921 человек

В России за сутки вылечились от коронавируса 5921 человек
Всего выздоровели 76 130 человек.Фото: Pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровели 5921 пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Число зараженных в стране достигло 299 941. С начала пандемии выздоровели 76 130 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 904 299 человек. Скончались 320 313 человек, при этом 1 915 386 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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