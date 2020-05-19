На Ириновском проспекте полицейские усмирили агрессивного пса с помощью пистолета

На Ириновском проспекте полицейские усмирили агрессивного пса с помощью пистолета
Собаки стали бросаться на полицейских и медработников, не давая им исполнить свой профессиональный долг. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители, применив табельное оружие, обезвредили агрессивное животное.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. В отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома по Ириновскому проспекту лежит мужчина. К месту происшествия выехали стражи порядка и медработники.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, около лежащего жители находились две собаки, которые не давали к нему подойти. В соответствии с Законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия. В результате стрельбы одна из собак была обезврежена, вторая убежала.

Мужчина, предположительно, находился в сильном алкогольном опьянении. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе бродячая собака напала на беременную жительницу.

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