Экс-сотрудника ЛЭТИ осудили за получение взятки

Экс-сотрудника ЛЭТИ осудили за получение взятки
Мужчину осудили за взятку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге вынес решение по делу бывшего сотрудника государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ). Его признали виновным в получении взятки.

В университете 61-летний мужчина возглавлял управление капитального и текущего ремонта, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Суд установил, что в октябре 2019 года мужчина получил взятку от представителя предпринимателя, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятия. За 50 тыс. рублей он обещал не привлекать бизнесмена к материальной ответственности после нарушения условий договора подряда.

Куйбышевский районный суд назначил экс-сотруднику ЛЭТИ наказание в виде 3 лет условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по делу о взяточничестве.

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Экс-сотрудника ЛЭТИ осудили за получение взятки
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