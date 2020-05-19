Экс-сотрудника ЛЭТИ осудили за получение взятки

Суд в Петербурге вынес решение по делу бывшего сотрудника государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ). Его признали виновным в получении взятки.

В университете 61-летний мужчина возглавлял управление капитального и текущего ремонта, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Суд установил, что в октябре 2019 года мужчина получил взятку от представителя предпринимателя, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятия. За 50 тыс. рублей он обещал не привлекать бизнесмена к материальной ответственности после нарушения условий договора подряда.

Куйбышевский районный суд назначил экс-сотруднику ЛЭТИ наказание в виде 3 лет условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по делу о взяточничестве.