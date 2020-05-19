Эксперт: магазины нельзя не пускать покупателей без масок, но они могут их не обслуживать

Запрет на посещение магазинов без масок не нарушает права потребителей. Однако ретейлеры не могут запретить таким покупателям войти внутрь, пояснил cопредседатель «Союза потребителей России» Анатолий Голов.

«Нарушений прав потребителей здесь нет. Но есть другая проблема. К сожалению, в нормативном акте о наказании магазинов за это допущена серьезная ошибка. Магазины надо наказывать, если они будут обслуживать покупателей без масок. Но, если какой-то хулиган войдет к ним без маски, единственное, что они могут сделать — вызвать полицию», — отметил Голов в разговоре с gazeta.spb.ru.

Магазины оказались под угрозой штрафов из-за недобросовестности посетителей. При этом правовых оснований ограничить вход для людей без масок они не имеют. Сотрудники и охранники не могут запретить покупателем войти, штрафовать их или применять к ним физическую силу.

Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, Голов советует магазинам вывесить объявления: «Покупатели без масок и перчаток не обслуживаются». Само ограничение он считает оправданным.

«Это совершенно правильно. К сожалению, у меня у близких уже два человека заболело. Один из них работал в магазине. Магазин — место повышенной опасности. Находясь в транспорте, магазине и любом месте, где люди скапливаются, вы рискуете. Если вы носитель вируса и не носите маску, вы становитесь биологической бомбой. При этом ни вы, ни другие могут не знать, что являются носителем», — подчеркнул Голов.

Масочный режим действует в Петербурге с 12 мая. Носить средства индивидуальной защиты горожане обязаны в общественных местах и транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга подал иск к городскому правительству. В суде он намерен оспорить обязанность носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах, включая магазины.