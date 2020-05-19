Число жертв пожара в больнице Святого Георгия выросло до шести

Число жертв пожара в больнице Святого Георгия выросло до шести
Пожарные у больницы Святого Георгия. Фото: 78.mchs.gov.ru

Смольный подтвердил смерть еще одного пациента в результате пожара в больнице Святого великомученика Георгия. Общее число жертв возгорания выросло до шести.

Как пояснили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, шестой человек скончался не во время пожара, а после.

«Проведенная экспертиза показала, что он отравился продуктами горения», — приводит «Интерфакс» слова представителя комитета.

Пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия произошел утром 12 мая. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. В больнице загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М», собранный на Уральском приборостроительном заводе.

Изначально сообщалось, что в пожаре погибли пять пациентов: четыре, подключенных к ИВЛ, и одна женщина из соседней палаты. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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