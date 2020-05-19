На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 13,5 млрд рублей

На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 13,5 млрд рублей
Принятые меры помогут в короткий срок запустить остановленные пандемией экономические процессы, считает Беглов. Фото: gov.spb.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждалась реализация принятых регионами мер по поддержке экономической и социальной сфер. Принял участие в онлайн-конференции и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отчитался, что на поддержку предпринимателей суммарно выделили 13,5 миллиардов рублей, которые входят в первый и второй пакет антикризисных мер в отношении МСП. Об этом во вторник, 19 мая, рассказали в пресс-службе Смольного.

В общей сложности, государственную помощь получат около 110 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. Кроме того, для предпринимателей ввели налоговые льготы и снизили арендную плату. Также владельцы компаний могут рассчитывать на финансовую и кредитную поддержку властей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил увеличить минимальное пособие по безработице до 6 тысяч рублей.

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На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 13,5 млрд рублей