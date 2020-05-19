Туристы смогут попасть в Турцию уже 20 мая

Туристы смогут попасть в Турцию уже 20 мая
Туристы смогут попасть в Турцию через Анкару или Стамбул. Фото: unsplash

Турция готовится принять иностранных туристов уже 20 мая. Границы откроют для граждан 31 страны, включая россиян.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Турцию смогут отправиться путешественники из Грузии, Азербайджана, Украины, ряда европейских стран и стран Ближнего Востока. Однако пока границы открывают лишь для тех, кто отправляется на оздоровительный отдых.

Первое время туристов будут принимать только аэропорты Стамбула и Анкары. У каждого пассажира будут проверять наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус. Если она отсутствует, то прилетевший сможет пройти тест платно прямо в аэропорту.

При этом в АТОР подчеркнули, что несмотря на открытие границ для РФ, россияне пока вряд ли смогут посетить Турцию из-за прекращения международного авиасообщения в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застрявших в Турции петербуржцев вернули домой.

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