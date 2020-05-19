Летние лагеря в России могут открыть в июле

Летние лагеря в России могут открыть в июле
Детские лагеря могут открыться 1 июля Фото: pixabay

Министерство просвещения дало рекомендацию по возобновлению оздоровительной летней компании в России.

Так, согласно рекомендации ведомства, детские лагеря могут начать принимать детей уже с 1 июля. Однако окончательное решение по открытию лагерей останется за региональными властями.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева сообщила, что еще до начала пандемии коронавируса в стране планировалось, что в этом году дети смогут отдохнуть в 45 тыс. лагерей.

По ее словам, в связи с текущей ситуацией, в этом году детей смогут принять лишь 33,3 тыс. организаций.

При этом Голубева отметила, что есть вероятность сокращения сроков лагерных смен. До коронавируса одна смена длилась 21 день, а теперь ее могут сократить до 14 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских детей могут отправить на лето в лагеря-обсерваторы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детские лагеря минпросвещения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Летние лагеря в России могут открыть в июле
Более трети россиян намерены отказаться от прививки против коронавируса
Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга
Туристы смогут попасть в Турцию уже 20 мая
В Петербурге рассмотрели варианты ремонта вестибюля «Парка Победы»
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Израильские ученые считают, что вакцина БЦЖ не защищает от коронавируса
На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 13,5 млрд рублей