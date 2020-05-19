Летние лагеря в России могут открыть в июле

Министерство просвещения дало рекомендацию по возобновлению оздоровительной летней компании в России.

Так, согласно рекомендации ведомства, детские лагеря могут начать принимать детей уже с 1 июля. Однако окончательное решение по открытию лагерей останется за региональными властями.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева сообщила, что еще до начала пандемии коронавируса в стране планировалось, что в этом году дети смогут отдохнуть в 45 тыс. лагерей.

По ее словам, в связи с текущей ситуацией, в этом году детей смогут принять лишь 33,3 тыс. организаций.

При этом Голубева отметила, что есть вероятность сокращения сроков лагерных смен. До коронавируса одна смена длилась 21 день, а теперь ее могут сократить до 14 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских детей могут отправить на лето в лагеря-обсерваторы.