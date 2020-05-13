Родителей не пустят: петербургских детей могут отправить на лето в лагеря-обсерваторы

. Выехать оттуда до конца смены не получится, а родителей внутрь не пустят. Фото: pixabay

. Выехать оттуда до конца смены не получится, а родителей внутрь не пустят. Фото: pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что Смольный совместно с Роспотребнадзором прорабатывает варианты открытия летних детских лагерей.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. В ходе заседания ЗакСа градоначальник отметил, что ситуация с новым вирусом Covid-19 не позволит объявить обычные смены, в связи с чем лагеря будут работать как обсерваторы.

Количество детей в отрядах будет минимизировано. Выехать оттуда до конца смены не получится, а родителей внутрь не пустят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поручил до конца месяца разработать план по спасению экономики. В план должны войти меры по стабилизации рынка труда, восстановление занятости и доходов горожан, а также долгосрочное развитие экономики.