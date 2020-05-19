Пострадавшие от коронавируса страны получат по $2 млрд от Китая

Власти КНР пообещали в течение ближайших двух лет выплатить порядка двух миллиардов долларов странам, которые пострадали от коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя Китая Си Цзиньпина, эти средства должны пойти на развитие экономики в пострадавших от коронавирусной пандемии странах, особенно в развивающихся.

Кроме того, сообщается, что Китай совместно с ООН планируют создать гуманитарный склад и хаб в Поднебесной. Это необходимо для обеспечения стабильных поставок различных противоэпидемических средств.

Си Цзиньпин также сообщил, что после того, как в Китае разработают вакцины от коронавирусной инфекции, они будут доступны для всех стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский врач заявил, что власти Уханя скрыли информацию о коронавирусе.