Автомобилист попал под машину на петербургской КАД

Пешехода госпитализировали после ДТП в Кронштадтском районе Петербурга.

Согласно предварительной информации, которую приводит группа «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 19 мая, примерно в половину седьмого вечера на внутреннем кольце КАД (129 км).

Водитель «Ауди А6» припарковался в крайней левой полосе и, не выставив знак аварийной остановки, вышел на дорогу. В этот момент мимо иномарки проезжала фура «Вольво». Водитель большегруза не успел среагировать и сбил 35-летнего автомобилиста.

Мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Судя по снимкам «Дорожного инспектора», фура сбила водителя, когда он выходил из авто — водительскую дверь выбило в другую сторону в результате удара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фура протаранила машину дорожников и перекрыла все четыре полосы на КАД.