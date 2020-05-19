Собянин рассказал, когда москвичи смогут выйти на прогулку

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для разрешения прогулок и занятий спортом на улицах столицы.

Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что власти разрешат прогулки по городу, когда будет зафиксировано снижение новых случаев заражения коронавирусом и смертности от него.

По словам мэра, такое послабление ограничительных мер станет возможным, когда в городских медучреждениях сократится число больных с коронавирусом в тяжелом состоянии, а в сутки будут выявлять «не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни».

Он также подчеркнул, что не может повлиять на выход столицы из режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после карантина в общепитах ожидают откат культуры обслуживания на 15-20 лет. Многие заведения после карантина не откроются. Другие столкнулся с низкой платежеспособностью населения.