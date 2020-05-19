Пенсионерка погибла под колесами фуры на КАД

Пенсионерка погибла под колесами фуры на КАД
Пенсионерка скончалась на месте. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Перебегавшая КАД пенсионерка спровоцировала тройное ДТП и в итоге оказалась жертвой. Смертельная авария произошла вечером во вторник, 19 мая.

Согласно данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, все произошло на 74 км внешнего кольца петербургской КАД в районе Шушар. Автомобиль Mercedes Actros под управлением мужчины начал перестраиваться в левый ряд и заметил 80-летнюю старушку, которая перебегала автостраду. Пытаясь уйти от столкновения, иномарка врезалась в Skoda Kodiaq, которая ехала в том же направлении.

Однако эта авария не спасла женщину: ее сбила фура, которая ехала за иномарками. Пенсионерка получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась еще до приезда скорой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилист попал под машину на петербургской КАД.

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