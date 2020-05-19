В России назвали сроки выхода турсектора из карантина

В России назвали сроки выхода турсектора из карантина
Самолет. Фото: Pixabay

Российский туристический сектор готовится к поэтапному выходу из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила в эфире «Первого канала», что они смотрят на летний сезон «с большим оптимизмом». Она отметила, что сейчас агентство активно взаимодействует с региональными властями и Роспотребнадзором.

По ее словам, правила по выходу турсектора из карантина станут более ясными в течение ближайших десяти дней. Догузова подчеркнула, что во время первого этапа выхода из карантина планируется открыть санаторно-курортные учреждения, у которых имеется медицинская лицензия, а также коттеджи и апарт-отели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил сделать все, чтобы граждане могли путешествовать хотя бы внутри страны.

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