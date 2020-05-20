В Петербурге на карантине находится 2780 человек

В Петербурге на карантине находится 2780 человек
Петербург во время эпидемии коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 11351 человек.

На карантине находится 2780 тысяч человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

По последним данным, в Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 9263 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 299 941 человек, умерли 2 837. При этом 76 130 пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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