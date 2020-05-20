В Янино интим школьницы с совершеннолетним обернулся уголовным делом

Во Всеволожском районе Ленобласти по факту полового сношения с несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Все произошло в Янино-1. 28 апреля в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что в феврале в ее квартире 18-летний злоумышленник вступал в половое сношение с ее дочерью, 2004 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 19 мая, по данному факту возбудили дело.

Подозреваемому мера пресечения не избиралась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском продавец изнасиловал юную вокалистку. В полицию обратилась 18-летняя девушка с заявлением о том, что ее подругу изнасиловали. К вечеру правоохранителям поступило сообщение и от самой пострадавшей.