Матвиенко еще раз сдала тест на коронавирус

Матвиенко еще раз сдала тест на коронавирус
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко опять решила сдать тест на коронавирус.

Она сообщила, что тест показал отрицательный результат.

«Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный», — рассказала парламентарий, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 989 094 человека. Скончались 324 966 человек, при этом 1 959 229 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 299 941 человек, умерли 2 837. При этом 76 130 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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