Матвиенко еще раз сдала тест на коронавирус

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко опять решила сдать тест на коронавирус.

Она сообщила, что тест показал отрицательный результат.

«Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный», — рассказала парламентарий, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 989 094 человека. Скончались 324 966 человек, при этом 1 959 229 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 299 941 человек, умерли 2 837. При этом 76 130 пациентов вылечились.

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