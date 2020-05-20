В России за сутки выявили еще 8 764 инфицированных коронавирусом

В России за сутки выявили еще 8 764 инфицированных коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В России за минувшие сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Обо всем стало известно сегодня, 20 мая. Как сообщили в Оперштабе, за сутки в РФ обнаружили 8 764 инфицированных Covid-19. Значительная часть заразившихся переносит болезнь в бессимптомной форме.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России провели более 7,5 миллионов тестов на выявление коронавируса нового типа. Пожилых граждан просят соблюдать режим самоизоляции.

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