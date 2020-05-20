В Невском районе задержаны «профессиональные» автоворы — любители марки Honda

Похищенная иномарка была изъята. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Похищенная иномарка была изъята. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Невском районе Петербурга задержали четверых подозреваемых в автоугонах. По версии полиции, злоумышленники специализировались на кражах автомобилей Honda.

В отдел полиции поступило заявление о краже автомобиля Honda CR-V красного цвета 2013 года выпуска от дома №18/1 по Северному проспекту. Владелец обнаружил пропажу авто 13 мая. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Невском районе города полицейские задержали группу автоунощиков. Четверо злоумышленников, двое 41 года, 44 и 49 лет, были помещены в изолятор. Все они ранее неоднократно судимы за кражи.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты похищенная иномарка, два авто, использовавшихся, как преступный транспорт (Audi A6 и Ford Focus), оборудование для взлома замков автомобиля, устройства для несанкционированного запуска двигателя, замки зажигания и госрегистрационные знаки от машин.

Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали группу угонщиков люксовых машин.