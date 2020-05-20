Беглов рассказал о новых мерах борьбы с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса. Видео с обращением опубликовано на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что сейчас в Петербурге продолжается разворачивание дополнительных коек из-за роста числа зараженных коронавирусом. В частности, «Госпиталю для ветеранов войн» были переданы 474 койки.

Беглов добавил, что нужно время для того, чтобы все службы медицины начали хорошо работать в новых условиях и призвал набраться терпения.

Всего в городе сейчас по официальным данным 11795 зараженных, при этом скончались 99 человек. На карантине находится 2780 тысяч человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 человек – контактные.

Число зараженных в стране выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.