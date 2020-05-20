Сын Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»

Сын Цоя хочет зарегистрировать бренд &#171;Кино&#187;
Фото: сообщество Виктор Цой рок-группа "Кино" / ВКонтакте

Он уже подал заявку в Роспатент.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию. Сын Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент. После этого он будет иметь возможность предоставлять модели для художников, издавать книги, открывать дискотеки и ночные клубы и многое другое. Напоминаем, что сейчас именно Александр занимается многими вопросами, связанными с легендарной группой. Он и сам является музыкантом, а еще продюсером и дизайнером.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судмедэксперт заявил, что Цой мог не спать за рулем в момент смерти. Для того, чтобы утверждать обратное необходимо провести комплексную экспертизу. В неё входят анализ следов на дороге и повреждений автомобиля, установление точного места столкновения с фототаблицами, анализ повреждений тел обоих водителей и точная хронология их действий за последние сутки.

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Сын Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»
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