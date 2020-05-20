Стало известно, какие учреждения в Петербурге заказали больше всего медицинских масок

За месяц производство масок увеличили в семь раз.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает «Мойка78». Издание решило выяснить, какие учреждения в Санкт-Петербурге активно закупаются медицинскими масками. Спрос оказался не так уж велик. Первое место занимает СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43». Учреждение хочет приобрести более 61 маски за 1,8 миллионов рублей. То есть цена одного изделия – 30 рублей, хотя себестоимость, уверяет издание, меньше рубля.

На втором месте расположилась стоматологическая клиника, которая хочет приобрести за 1,4 миллиона рублей 10 тысяч масок. Одна штука, таким образом, обойдется в 13 рублей.

Тройку замыкает стоматологическая поликлиника №4, рассчитывающая потратить 1,3 миллиона рублей на 32 тысяч упаковок масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на маски в России будут снижаться.